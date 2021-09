Enorme ravage na plofkraak in centrum Alkmaar: twee explosieven opgeruimd

Een plofkraak heeft vannacht rond 3.00 uur een grote ravage aangericht in de Achterstraat, midden in het Alkmaarse centrum. Het winkelpand waar de automaat in zat is flink beschadigd. Onderzoekers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelden twee explosieven veilig en brachten deze vanmorgen in De Boekelermeer tot ontploffing.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Bij de plofkraak zijn verschillende ramen gesprongen. Ook omliggende woningen hebben schade en zijn uit voorzorg door de politie ontruimd. De politie doet onderzoek naar de plofkraak, maar laat al wel weten dat er, voor zover bekend, geen gewonden zijn gevallen. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden en of de dader(s) iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Getuigen Max Hoekman was vannacht nog aan het werk toen het gebeurde. Hij dacht eerst dat er iemand op de deur bonsde, vertelde hij aan Alkmaar Centraal. Maar dat bleek toch anders. "Ik zag eerst één man naar buiten komen en daarna een tweede. Ik had eerst niet in de gaten wat er gebeurde, maar toen dacht ik 'dit is een plofkraak'. Ze zijn er op een Vespa-scooter vandoor gegaan."

Quote "Ik spring uit mijn bed en op dat moment is er nog een knal en sprongen al mijn ruiten eruit" Overbuurvrouw Emily

Ook voor overbuurvrouw Emily verliep de nacht anders dan gebruikelijk: "Ik lag rustig te slapen en ik hoorde een hele harde knal, mijn bed schudde ervan. Ik dacht dit is niet goed, wat is er aan de hand? Ik spring uit mijn bed en op dat moment is er nog een knal en sprongen al mijn ruiten eruit. Totale chaos eigenlijk." Tekst loopt door onder de foto.

Op de Achterstraat heeft een plofkraak een flinke ravage aangericht. - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Het is alweer de tweede plofkraak in deze week. Begin deze week was er ook een in Amsterdam-Noord. Of deze verband houden met elkaar is niet duidelijk.

Beelden van de plofkraak in centrum Alkmaar - NH Nieuws

