Hek bij politiebureau gesaboteerd met kettingslot voor plofkraak

Het hek van het politiebureau aan het Mallegatsplein is voorafgaand aan de plofkraak van vannacht in de Achterstraat gesaboteerd. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De plofkraak maakte veel indruk op de buurtbewoners. Zo vertelde een geschrokken buurman dat 'het in zijn straat net oorlog was'. De Groot vertelde dat het een enorme ravage was. "Overal ligt glas."

Volgens NH Nieuws-verslaggever Samanta de Groot reed er rond 7.45 uur een busje van het ministerie van Defensie weg met daarin volgens niet bevestigde bronnen een explosief dat niet was afgegaan. Reden voor de politie om de buurt af te zetten, meerdere panden te ontruimen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op te roepen. Uiteindelijk hebben de onderzoekers van de EOD twee explosieven meegenomen en in de Boekelermeer tot ontploffing gebracht.

Toen de politie richting de plofkraak wilde rijden, zagen zij dat het toegangshek was afgesloten door een ketting. De politie knipte de ketting 'vrij snel door' en ging op weg. Of de sabotage verband houdt met de plofkraak is volgens de politie nog niet duidelijk. Ze nemen het mee in het onderzoek.

Inmiddels melden ook steeds meer ondernemers zich, maar zij mogen nu niet naar hun winkel, vertelt De Groot. "Er zijn hier heel veel winkels, waaronder een slager en een groenteboer."

Oorlog

Een toerist die boven het pand sliep waar de plofkraak was, hoorde rond 3.05 uur twee enorme knallen. Daarna reed er een scooter weg. "Volgens een buurman zou er op hem geschoten zijn toen hij op zijn balkon naar buiten kwam en wat riep. Mogelijk was dat de tweede knal." De politie heeft niet bevestigd dat er ook daadwerkelijk geschoten is.

Een bewoner vertelt dat hij een 'heel grote explosie' hoorde', waardoor het leek alsof er een pand ontplofte. "Niet eens een minuut later hoorde ik een scooter wegrijden. Vervolgens hoorde ik alle buren naar buiten gaan om te kijken. Alle alarminstallaties van alle panden gingen af en vervolgens hoorde ik helikopters overvliegen."

Bij hem bleven de ramen intact, maar bij de buren liggen alle ramen eruit, vertelt hij. "Ik heb dus geluk gehad. Het was geen vuurwerk, het was oorlog dat ik hoorde in mijn straat. Ik had wel een momentje van: 'what the hell' gebeurde er?"

Volgens de politie is nog veel onduidelijk en zijn ze daarom op zoek naar getuigen en camerabeelden van de plofkraak.