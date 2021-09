Gemeente 'hoefde geen risico's af te wegen' bij toestaan plofkraakgeldautomaat

Meerdere omwonenden en ondernemers vertellen aan NH Nieuws dat zij zich al langer zorgen maakten over de geldautomaat in de Alkmaarse Achterstraat, waar vrijdag een immense plofkraak was . Toch is er door gemeente Alkmaar van tevoren niet in kaart gebracht wat voor risico's zo'n automaat met zich meebrengt. Volgens burgemeester Anja Schouten was dit niet nodig.

Waar banken juist geldautomaten uit de straten weghalen wegens plofkraakgevaar, kwam er in de smalle Alkmaarse Achterstraat eentje bij. Deze werd in een telefoonreparatiewinkel geplaatst door Euronet, een bedrijf dat wereldwijd meer dan 46.000 geldautomaten beheert.

Hiervoor heeft de gemeente in januari een omgevingsvergunning verleend, maar zonder daarbij een risicoanalyse te maken. Volgens burgemeester Anja Schouten hoeft dit niet bij de verlening van een omgevingsvergunning.

Wel wordt uitgezocht of dit in de toekomst anders moet, aldus Schouten. "Wij vragen onszelf af hoe het bij dit soort automaten juridisch geregeld is en wat er in de toekomst van ons wordt gevraagd." Volgens de burgemeester vergen antwoorden op deze vragen 'echt nog wat meer onderzoek'.

Verzekeringswerk

Of er vanwege de verleende vergunning schade op de gemeente kan worden verhaald, kan Schouten nog niet zeggen: "Of dit ons blaam treft weet ik op dit moment niet." Hierbij is ook het strafrechtelijke onderzoek van de politie van belang, vertelt ze. Dit is nog niet afgerond.

Maar, zegt de burgemeester, de dader is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden voor restauraties van de getroffen panden. "Uiteindelijk is er straks hopelijk een verdachte en later een dader", aldus Schouten. "Daar moeten we vooral zijn, die heeft de schade aangericht."

Een politiewoordvoerder meldt aan NH Nieuws dat er op dit moment nog geen verdachten in beeld zijn. "Er is een handjevol tips binnengekomen en die lopen we op dit moment na. Er is nog geen verdachte aangehouden."