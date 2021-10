Veranderde Ralph (38) van vreedzame coronademonstrant in potentieel terrorist?

Uiterlijk onbewogen hoort Ralph K. (38) uit Den Helder vanochtend de eis van justitie aan: 30 maanden cel voor het beramen van een aanslag op de priklocatie in zijn stad. Volgens criticus van het coronabeleid K. was het allemaal een grap, maar de officier van justitie denkt daar anders over en vreest 'mogelijke radicalisering'. Ook zocht hij op de dag dat hij werd gearresteerd contact met 'militante' protestgroep Defend Den Helder. Wie is Ralph K.?

Het waren, volgens K. 'domme en stoere uitspraken' onder invloed van drank. "Ik heb er veel spijt van en zou het achteraf gezien nooit hebben gedaan", zegt hij vandaag tegenover de rechter. De verdachte - kaal, snor, stoppelbaardje, tatoeages in zijn nek en arm en een slank lijf - herhaalde het meerdere keren. Nu hij al zeven maanden in voorarrest zit in de gevangenis (in Lelystad) realiseert K. zich naar eigen zeggen des te meer wat een domme actie het is geweest. "Ik mis mijn kind, mijn werk, mijn vrijheid."

Op 18 maart wordt K. door de politie gearresteerd: hij zou met een zelfgemaakte vuurwerkbom een vaccinatielocatie aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder hebben willen opblazen. Daarvoor trof hij die dag voorbereidingen door aan diverse mensen te vragen om materialen zoals zwaar vuurwerk en portofoons.

Tegenover professionals heeft hij niet veel willen loslaten over zijn persoonlijke omstandigheden. Wel heeft hij waarschijnlijk ADHD en hij zegt te lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het hoe en waarom daarvan, wil hij niet toelichten, want "de media verdraaien toch alles". Dit lijkt een terugkerend thema in zijn verklaringen: het wantrouwen tegen de overheid en de media. Zijn vrienden omschrijven hem als iemand die breed geïnteresseerd is en zich ook daadwerkelijk in onderwerpen gaat verdiepen. Bijvoorbeeld over de invoering van de belastingheffing en het burgerservicenummer. Koffie drinken Ook de coronamaatregelen vallen niet goed bij K. Waar zijn vrienden zeggen dat het begon bij de mondkapjesplicht, was volgens K. de invoering van de avondklok afgelopen januari het moment waarop hij zich voor het eerst druk ging maken om de maatregelen. K. is een fervente sympathisant van Forum voor Democratie. Hij deed mee aan demonstraties, die volgens hem vreedzaam verliepen en waar demonstranten koffie dronken. Hij nam er zelfs zijn 6-jarige zoon mee naar toe. Zelf wilde hij zich niet laten vaccineren: zijn werkgever gaf aan dat ze van andere medewerkers klachten had gekregen dat hij bij hen bleef 'doordrammen' over anti-vaccinatiepropaganda.

Quote "We gooien een vat met brandstof door het raam heen (...) De mensen hebben me vol laten douwen" Verdachte Ralph K. via Whatsapp

Een vriend van de Heldenaar, die anoniem wil blijven, denkt dat de achtergrond van K. meespeelt bij zijn argwaan tegen de overheid. "Hogeropgeleiden weten, als ze het ergens niet mee eens zijn, de wegen om dit aan te kaarten. Bijvoorbeeld door een rechtszaak te starten. K. is lageropgeleid, we werkten samen bij een bollenbedrijf, en kan dat daardoor niet. Hij uit zijn frustratie op deze manier." Hoewel K. in het verleden een aantal keren in aanraking is geweest met justitie (onder meer in 2004 voor brandstichting en in 2012 wegens een steekpartij), wees aanvankelijk niets erop dat hij begin dit jaar een 'mogelijk radicale kant' op ging. Hij had een huurwoning, een vaste baan en een omgangsregeling met zijn zoon - hij zag hem elk weekend. Wel gebruikte hij regelmatig alcohol en drugs en moest K. kort voor zijn arrestatie in maart zijn rijbewijs inleveren wegens rijden onder invloed. Bekijk hieronder het contact dat K. had met diverse mensen over de aanslag. Waaronder ook zijn contact met protestgroep Defend Den Helder. Voor het Openbaar Ministerie is dit het bewijs dat hij de aanslag wilde plegen.

18 maart 8.44 uur: K. zoekt op Facebook contact met de groep Defend Den Helder, bekend van o.a. vuurwerkdemonstraties in verschillende steden. "Goedemorgen, ik zou met jullie een persoonlijk gesprek willen voeren. Ik heb een idee en heb jullie nodig." 8.47 - 8.57 uur: Bij diverse mensen probeert K. aan materialen te komen, zoals vuurwerk, drie portofoons, geld en een lont. "Ik heb je vandaag hard nodig, iets met C6 [Cobra 6, red.], je mag niet weigeren." [...] "Heb je nog een groene lont? Kan je het regelen, ik heb het echt nodig, of sterretjes." [...] "Ik kan niet zeggen wat we precies doen, iedereen leest mee." 10.51 uur: Bij een vierde persoon doet K. ook een poging aan portofoons te komen. "Kan je er drie voor me regelen? ... "Burgeroorlog in de maak?" ... "Jup." vanaf 11.36 uur: K. appt en belt met de persoon die later op de dag de politie inlicht. Hij werkte als beveiliger bij de vaccinatielocatie in Den Helder. "Je gaat toch niet lopen kloten bij mijn locatie, hè?" ... "Moet je niet in de app gooien."... "Niet bij mij, hè?" 14.29 uur: Ook peilt hij bij weer een ander of die portofoons heeft. "Ik heb ze nodig voor actie." 21.36 uur: Weer in gesprek met de beveiliger. "We gooien een vat met brandstof door het raam heen. Wij pakken deze vaccinatiestraat. De mensen hebben me vol laten douwen. We moeten een duidelijk signaal afgeven. ... Er zijn er maar vier die het weten. ... We hoeven echt geen doden te maken, maar die vaccinatiestraat gaat de fik in. Die blazen we op." Na het laatste gesprek is K. gearresteerd. Ondanks dat hij meerdere portofoons zoekt en in het meervoud spreekt, heeft justitie geen bewijzen gevonden van andere verdachten.