'Vaccinatiestraat gaat in de fik': man die dreigde met aanslag komt voor de rechter

Ralph K. (38) uit Den Helder moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter over een vermeende terroristische aanslag die hij wilde plegen op de vaccinatielocatie in zijn stad. K. zou begin dit jaar een explosie hebben beraamd met vuurwerk en benzine. NH Nieuws is in de rechtszaal aanwezig.

De politie kwam K. op het spoor dankzij een tip. Daaruit bleek dat de beraamde ontploffing met zelfgemaakt explosief de vaccinatielocatie twee weken had moeten stilleggen. In een eerste rechtszitting verklaarde K. dat hij er zou zijn ingeluisd door een informant. "Hij goot me vol drank en liet me daarna uitspraken doen."

Op 18 maart dit jaar werd K. aangehouden op verdenking van een 'misdrijf met een terroristisch oogmerk'. Aangezien hij in volledige beperkingen zat en alleen contact met zijn advocaat mocht hebben, werd drie weken later pas naar buiten gebracht dat hij was gearresteerd. De instanties gaven toen aan dat ze zijn actie als een 'daad van terreur' zagen: "De verdachte heeft met zijn handelwijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten."

Voorbereidingen

Het was volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen loos dreigement van K.: hij zou al voorbereidingen hebben getroffen. Zo zou hij informatie over de beveiliging van het pand hebben willen verzamelen en wilde hij portofoons bemachtigen. Ook probeerde hij geld in te zamelen en probeerde hij aan vuurwerk te komen. K. zijn intenties kwamen in chats duidelijk naar voren: 'Die vaccinatiestraat gaat gewoon in de fik, die blazen we op.'