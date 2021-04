Man (37) opgepakt voor beramen aanslag met vuurwerkbom op vaccinatielocatie Den Helder

Een 37-jarige man uit Den Helder is opgepakt voor het beramen van een aanslag op de coronavaccinatielocatie in het voormalige stadhuis van Den Helder. Het Openbaar Ministerie geeft aan hem te verdenken van 'een misdrijf met een terroristisch oogmerk'.

De man werd op 18 maart aangehouden. Hij was van plan een vuurwerkbom te laten ontploffen bij het gebouw aan de Drs. F. Bijlweg, dat tot vorig jaar in gebruik was als stadhuis. Met zijn aanhouding konden de plannen tijdig worden verijdeld.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) geven aan dat ze zijn actie als 'een daad van terreur' zien. "Verdachte heeft met zijn handelswijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten. Volgens het OM heeft verdachte getracht een cruciaal overheidsproces, namelijk het landelijk gecoördineerd vaccinatieprogramma, op extreem gewelddadige wijze te saboteren."

Volksgezondheid

Daar is volgens de instanties 'ook de volksgezondheid in het geding': "Hoe minder mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het coronavirus zal maken."

De Nieuwedieper zit sinds de arrestatie vast. Zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd met 90 dagen, zo besliste de rechter. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke medeverdachten.

In het voormalige stadhuis worden sinds 8 maart coronavaccinaties gegeven.