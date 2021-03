'Knalt hier al jaren': Buurvrouw van teststraat stomverbaasd over ophef na explosie

'Helemaal geen aanslag, maar gewoon een kwajongensstreek': buurtbewoner Caroline Hughan zegt de ophef over de explosie bij de GGD-teststraat in Bovenkarspel niet te begrijpen. Volgens Caroline, die al 23 jaar in de buurt woont, zijn harde explosies daar een normale zaak.

"Al die ophef over een aanslag. Het zijn gewoon twee jochies die het altijd doen", lacht Caroline. "We wonen een paar honderd meter verderop. Er is hier een spoortunneltje, de ideale gelegenheid om zwaar vuurwerk af te steken."

Jongeren die zwaar vuurwerk afsteken is een bekend fenomeen in de straat volgens de buurtbewoonster. "Ik heb al 23 jaar lekke ramen. Carbid schieten onder het tunneltje, we liggen meerdere keren per week wakker. Je ligt twee a drie keer per week echt te schudden in je bed."

Explosie teststraat

Vanochtend ging er om 06.55 een explosief af bij een coronateststraat in Bovenkarspel. Naast enkele gesneuvelde ramen, bleef het gebouw intact. Wel bleef de teststraat de rest van de dag dicht. Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec, waaronder de plaats Bovenkarspel valt, reageerde geschrokken. "Ik ben ontdaan. Ik vind het niet passen bij onze samenleving, tenminste als ik aanneem dat het met de teststraat te maken heeft. Je kunt het met elkaar oneens zijn over van alles en nog wat, maar dit is geen oplossing."