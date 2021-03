GGD-teststraat Bovenkarspel blijft hele dag dicht na explosie

BOVENKARSPEL - Bij de GGD teststraat is vanmorgen op de Middenweg 7 om 6.55 uur een explosief afgegaan. Daarbij zijn er ramen vernield, maar er is geen sprake van letsel, meldt de politie Noord-Holland Noord. De teststraat blijft de hele dag dicht. "Alle afspraken zijn afgezegd."

Op dit moment doet de politie onderzoek en is de omgeving afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse en doet samen met de politie onderzoek, waaronder ook buurtonderzoek en verder checken ze de camerabeelden in de omgeving.

Volgens NH Nieuws verslaggever, Maarten Edelenbosch, gaat het om een enorm pand, een fabriekshal, waar je met de auto naar binnen kan rijden om getest te worden. De aanwezige pers wordt op flinke afstand gehouden. Waarom ze zo ver weg moeten staan is niet duidelijk.

Reacties

Winkelier van een lampenwinkel zegt dat hij meteen naar zijn pand snelde toen hij het nieuws rond 8:30 uur hoorde. De eigenaar baalt flink. "Balen is een understatement. Mensen zullen wel hun redenen hebben." Vandaag mochten winkels voor het eerst weer open na tien weken dichtgeweest te zijn. "Geen omzet, nul. De eerste afspraak zou om 10:00 uur zijn, maar die moeten we maar afbellen", aldus de winkelier. Inmiddels mogen winkels die aan de achterkant van het pand een ingang hebben, alsnog open.

Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec, waaronder de plaats Bovenkarspel valt, reageert geschrokken. "Ik ben wel ontdaan. Ik vind het niet passen bij onze samenleving, tenminste als ik aanneem dat het met de testraat te maken heeft. Je kunt het met elkaar oneens zijn over van alles en nog wat, maar dit is geen oplossing". De burgemeester snapt wel dat mensen gefrustreerd zijn. Die frustratie voelt hij soms zelf ook wel, vertelt hij in een reactie.

GGD

Een woordvoerder van de GGD meldt dat de locatie de hele dag dichtblijft. "Alle afspraken zijn afgezegd." Bij de teststraat kunnen 800 mensen per dag getest worden. Het aantal afspraken nam de laatste flink toe en volgens de woordvoerder van de GGD gaat het om een substantieel aantal mensen voor wie de afspraak wordt verzet. Zij kunnen wanneer mogelijk vanavond of morgen terecht in Bovenkarspel of ze worden naar de teststraat in Hoorn verwezen voor een nieuwe afspraak.