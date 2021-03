Burgemeester en politie overleggen over maatregelen na explosie teststraat Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Burgemeester Ronald Wortelboer is in overleg met de politie over extra maatregelen bij de GGD-teststraat in Bovenkarspel. Vanochtend vroeg was er een explosie bij het pand, waardoor enkele ramen kapot gingen. "We zijn in overleg met de politie over extra maatregelen." Het gaat dan bijvoorbeeld om meer toezicht.

Aan NH Radio laat de burgemeester weten dat hij hoopt dat het bij een incident blijft. Of het om een gerichte actie ging is volgens Wortelboer niet duidelijk. "Maar het is wel heel toevallig". Bij de teststraat was al sprake van toezicht. De beveiliger was vanmorgen degene die de explosie tijdens zijn ronde ontdekte en bij de politie meldde. De burgemeester is in overleg met de politie over wat ze extra kunnen doen.

Edward John Paulina, directeur van GGD Noord-Holland Noord vertelt dat er geen aanwijzing was dat dit zou gebeuren. "Het gaat hier allemaal heel gemoedelijk". Paulina is vooral verdrietig dat het is gebeurd. “Dit wil je niet. Het zijn ook een hoop nieuwe mensen die overal vandaan komen om deze pandemie te bestrijden en daar ben ik echt trots op en dan gebeurt er dit".

Hugo de Jonge

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft inmiddels ook gereageerd, hij heeft van de GGD gehoord dat iedereen geschrokken is.