Verdacht pakketje aangetroffen bij Hilversumse coronateststraat, EOD doet onderzoek

HILVERSUM - De coronateststraat op het Hilversumse Arenapark is afgesloten nadat er vanmorgen een verdacht pakketje is gevonden. Waar het precies om gaat is niet bekend, de politie doet onderzoek en heeft het gebied met linten afgezet.

Het verdachte pakketje werd vanmorgen rond 10.00 uur gevonden en gemeld bij de politie. Volgens een woordvoerder van de GGD zou het gaan om mogelijke explosieven, maar of deze echt zijn en hoe groot het gevaar is is nog niet duidelijk. De politie kan dat ook nog niet bevestigen.

De politie heeft wel de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gevraagd. Medewerkers van de EOD controleren het verdachte pakketje. De situatie in en rond de teststraat is verder rustig.

Vanwege de vondst van het pakketje cirkelde de politiehelikopter geruime tijd boven het gebied.

Teststraat pas drie weken open

De teststraat op het Hilversumse Arenapark is net drie weken open. De teststraat vervangt de coronateststraat die enkele maanden op het terrein van het Bussumse sportcentrum De Zandzee stond. De GGD verhuisde de straat naar Hilversum omdat daar meer ruimte is om verder op te schalen als dat nodig is.

Vanwege de vondst van het verdachte pakketje blijft de teststraat in Hilversumse de hele dag dicht, zo bevestigt de GGD. Mensen die vandaag een afspraak hebben voor een coronatest worden opgebeld. Hun afspraak wordt verplaatst naar de coronateststraat in Huizen.