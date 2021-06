Verdachte voor plannen aanslag GGD Den Helder wilde explosie met vuurwerk en benzine

De 38-jarige verdachte voor het plannen van een aanslag op de vaccinatielocatie in Den Helder eerder in maart dit jaar wilde een explosie bestaande uit vuurwerk, benzine en olie creëren. Dat bleek met name uit de chatgeschiedenis van de verdachte. Het zelfgemaakte explosief had de locatie zeker een week moeten platleggen. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bij de rechtbank in Haarlem.

Op 8 april maakte het OM bekend dat de 38-jarige inwoner Ralph K. uit Den Helder op 19 maart was aangehouden. Hij zou plannen hebben gesmeed om met een vuurwerkbom een aanslag te plegen op de vaccinatie-locatie aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder. Dankzij een tip kon de politie de man aanhouden.

De man zou volgens het OM al voorwerk hebben gedaan. Vooral uit zijn chatgeschiedenis is veel informatie naar boven gekomen. Zo zou hij informatie over de beveiliging hebben willen verzamelen en wilde hij portofoons bemachtigen. Daarnaast was hij geld aan het inzamelen en probeerde hij aan vuurwerk te komen, stelde de officier van justitie.

Vreedzaam protest

Volgens de advocaat van de verdachte was er geen sprake van een verzetsactie tegen de coronamaatregelen van de overheid. Zijn cliënt zou het altijd bij vreedzame protesten gelaten hebben. Volgens de advocaat kan een getuige bevestigen dat de portofoons voor een kinderspeurtocht bedoeld waren en was het ingezamelde geld een terugbetaling. Omdat het verblijf in de cel grote impact op de verdachte heeft, vroeg de advocaat om opheffing van de voorlopige hechtenis.

Volgens het OM is het lastig om precies te achterhalen wat nu precies de drijfveer is geweest van de verdachte. "Hij geeft eigenlijk geen verklaring en ziet het allemaal als een uit de hand gelopen grap", zei de officier van justitie. Zij wil daarom graag nog een persoonlijkheids- en een omgevingsonderzoek, maar vindt dat de verdachte in de tussentijd vast moet blijven zitten.

Informant

Ook de verdachte zelf kwam nog even aan het woord. Hij vertelde aan de rechters dat hij weinig praat omdat hij leidt aan PTSS. Hij wilde nog wel wat kwijt over een getuige tegen hem in de zaak: "Dat is een professionele informant. Hij heeft me vol drank gegoten en daarna uitspraken laten doen."

De zitting vandaag bij de rechtbank in Haarlem was een zogenaamde pro-formazitting waarbij gekeken wordt naar wat de stand van de zaak is, welke zaken er nog onderzocht moeten worden en hoe lang de verdachte in voorarrest moet blijven zitten. De rechtbank moet nog een besluit nemen of de man voorlopig vast blijft zitten. Dat wordt morgen duidelijk. In september gaat de zaak weer verder.