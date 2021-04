Geen zorgen bij GGD'en na verijdelde aanslag: "Met de beveiliging zit het goed"

Een explosie bij een teststraat in Bovenkarspel, een verdacht pakketje bij een teststraat in Hilversum en nu een verijdelde aanslag bij een vaccinatielocatie in Den Helder . Reden voor de GGD'en om de beveiliging op te schroeven? "Ga er maar van uit dat het goed zit met de beveiliging", reageert Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden.

Uitspraken over hoe het precies met de beveiliging van de test- en vaccinatielocaties zit, doen de GGD’en niet. Mensen met verkeerde bedoelingen moeten natuurlijk niet te veel informatie krijgen. Dat onderschrijft ook Jakolien Schreijenberg, communicatieadviseur voor GGD Gooi- en Vechtstreek over corona. "Na het incident in Hilversum, eind januari, hebben we onze beveiliging al opgeschroefd naar 24 uur per dag. Maar over hoe dat precies zit, doen wij geen uitspraken."

'Personeel goed op de hoogte'

Onder het personeel van de GGD-locaties heerst gelukkig geen angst. "We vinden het uiteraard heel vervelend, zo’n incident", reageert Katstra. "Er gaat dan wel iets van schrik door onze mensen heen, maar we hebben nog geen belletjes gekregen dat mensen massaal ontslag nemen, bijvoorbeeld."

Het personeel van GGD Gooi en Vechtstreek is 'goed op de hoogte van hoe goed alles beveiligd is", volgens Schreijenberg. "Ten tijde van het incident in Hilversum zijn onze mensen daar wel flink van geschrokken. Toen hebben we ook psychosociale hulpverlening ingezet."