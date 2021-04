Politie werd getipt over geplande aanslag op vaccinatielocatie

De aanhouding was op 18 maart, maar kon nog niet eerder openbaar worden gemaakt. De verdachte zat namelijk in 'volledige beperkingen' en mocht alleen contact hebben met zijn advocaat. Daarom kwam het Openbaar Ministerie niet eerder met de zaak naar buiten. De man blijft voorlopig vast zitten en de politie onderzoekt of er meer mensen betrokken zijn.

Bij het vaccinatiecentrum is het ondertussen een dag als alle andere. Auto's rijden naar het parkeerterrein achter het voormalige stadhuis van Den Helder. In de buurt wordt met afkeuren gereageerd op de plannen van de man. "Het nieuws verbaast me eigenlijk niet", zegt een mevrouw terwijl ze naar een speciale wagen met cameratoezicht wijst. "Een tijdje geleden zag ik deze auto al staan."

Misdrijf

In een veld voor het gebouw staat een grote zwarte wagen met daarop een camera, een kabel loopt naar de andere zijde van het gebouw. "Het is al treurig dat die wagen er moet staan", zegt de vrouw. "Dat mensen bezig zijn om andere mensen het leven zuur te maken. Die mensen daar doen toch ook gewoon hun werk", zegt ze over de GGD'ers die binnen de inentingen doen.

Een oudere mevrouw heeft zich net laten vaccineren. "Ik vind het verschrikkelijk", zegt ze over het bericht over de geplande aanslag. "Het is echt heel erg." Het Openbaar Ministerie spreekt van 'een misdrijf met een terroristisch oogmerk'. "Ja, dat kan ik wel begrijpen", zegt één van de passanten bij de vaccinatielocatie. "Als het doel is om mensen bang te maken, dan heb je het over terreur."