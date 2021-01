Cameratoezicht of bewaker: bijna alle GGD's beveiligen teststraten

Harry Katstra, woordvoerder van de GDD Hollands Noorden vertelt dat de vaccinatielocatie in Alkmaar al vanaf de opening 24 uur per dag fysiek wordt beveiligd. "Anderhalve week geleden zijn ook de andere test- en vaccinatielocaties op deze manier beveiligd." Bij deze GGD speelt geen acute dreiging. "We doen dit uit voorzorg, we hebben gekeken naar de ontwikkelingen in het land."

De GGD Gooi & Vechtstreek is niet de enige GGD in de provincie met fysieke beveiliging. Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat een groot deel van de test- en vaccinatielocaties 24 uur per dag beveiligd worden door beveiligers.

De test- en vaccinatielocaties van deze GGD worden nu 24 uur per dag beveiligd met fysieke beveiligers, er is dus altijd iemand aanwezig. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat deze beslissing is genomen naar aanleiding van het pakketje van gisteren. "De veiligheid van de medewerkers en de mensen die getest worden staat voorop."

"De test- en vaccinatielocatie bij Schiphol wordt al vanaf het begin 24 uur per dag fysiek beveiligd. Dit komt niet door acute dreiging, maar is besloten omdat het dichtbij Schiphol is, waar altijd meer veiligheidsmaatregelen worden genomen", vertelt Harm Groustra van de GGD Kennemerland. "De testlocaties in Haarlem en Vijfhuizen hebben 's nachts cameratoezicht en staan direct in verbinding met de meldkamer. Overdag hebben medewerkers portofoons die ook in contact staan met de meldkamer."

Camerabewaking

De locatie in Vijfhuizen heeft pas recentelijk camerabewaking gekregen. "Er is geen sprake van een acute dreiging en er is niets gebeurd, er is gekeken naar de recente ontwikkelingen." Groustra denkt dat de teststraten in Haarlem en Vijfhuizen op een rustige locatie liggen. "Om de teststraat in Vijfhuizen staat al een groot hek."

De woordvoerder van de GGD Amsterdam-Amstelland laat weten niets over de beveiliging te willen zeggen. "Je kunt er vanuit gaan dat er goed naar de beveiliging wordt gekeken. We willen mensen niet op ideeën brengen."

De GGD Zaanstreek-Waterland heeft nog niet kunnen reageren op vragen van NH Nieuws.