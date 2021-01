Boetes uitgedeeld aan demonstranten bij station Den Helder

Het protest van vanavond was een voortzetting van het protest dat vanmiddag op Willemsoord werd gehouden. Mediapartner RegioNoordkop meldde toen dat de opkomst mager was. Daar kwam toen nog een man of tien op af. In beide gevallen verliepen de bijeenkomsten rustig.

“Uiteraard weten we dat we de maatregelen, waaronder de avondklok, niet beïnvloeden, maar passiviteit is bij voorbaat verliezen, dus wij hebben de actiebenen aangetrokken”, aldus organisator Ferry Rooy. De demonstranten vinden de avondklok te ver gaan, spreken van onderdrukking en inperking van vrijheden en denken ook dat mondkapjes geen zin hebben. “Het is allemaal bedoeld om de steeds bozer wordende bevolking in bedwang te houden.”

