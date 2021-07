Tientallen 'Defenders' lopen met vuurwerk en spandoeken door Den Helder

Tientallen demonstranten van verschillende 'Defend-groepen' hebben vanmiddag een mars gelopen door het centrum van Den Helder. De demonstranten, verstopt in zwarte kleding, maskers en zonnebrillen, staken daarbij fakkels af en liepen met spandoeken. Volgens de politie ging het gepaard met 'vervelend gedrag', maar inmiddels is de rust weer wedergekeerd.

Agenten zijn poolshoogte wezen nemen in Den Helder naar aanleiding van meldingen over de groep. "Maar toen zij aankwamen leek het weer rustiger te worden. Iedereen is zijn eigen weg weer gegaan", zegt een woordvoerder van de politie. Volgens haar is er niemand opgepakt en was ingrijpen om overlast te voorkomen niet nodig. Volgens de gemeente Den Helder was de demonstratie niet vooraf bij hen aangemeld.

Defend Den Helder

De mars was een initiatief van onder meer de groepen Defend Den Helder, Defend Alkmaar en Defend IJmuiden. Die laatste groep heeft de mars aangekondigd op hun facebookpagina. Bij de aankondiging is niet expliciet gemeld waarom de mars werd georganiseerd, hoewel er wel het woord 'vrijheid' in voorbij komt.