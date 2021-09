LIVE NH Sport met FC Volendam - VVV-Venlo en FC Dordrecht - Telstar

Bij de Volendammers ontbreekt topscorer Daryl van Mieghem. De vleugelaanvaller is voor één duel geschorst na zijn rode kaart tegen Roda JC (2-2) afgelopen maandag. Ibrahim el Kadiri is mogelijk zijn vervanger, al zou trainer Wim Jonk ook kunnen kiezen om Boy Deul op de plek van Van Mieghem te zetten en Calvin Twigt op het middenveld te laten staan.

Als FC Volendam drie punten pakt dan gaat de ploeg van Jonk VVV, de huidige nummer zes, op de ranglijst voorbij.

De aftrap is om 20.00 uur. Frank van der Meijden is de verslaggever.

FC Dordrecht - Telstar

Telstar neemt het aan de Krommedijk op tegen FC Dordrecht. Het duel in de kelder van de eerste divisie, want de Schapenkoppen staan negentiende en Telstar is de hekkensluiter.

