Wat zeggen de cijfertjes? Telstar hoopt nul te houden; FC Volendam tegen 'miniem' VVV-Venlo

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eerste divisie. Telstar hoopt morgenavond tegen FC Dordrecht af te rekenen met twee negatieve reeksen. In Volendam speelt de plaatselijke FC voor het eerst in bijna vijf jaar weer een wedstrijd tegen VVV-Venlo.

Pro Shots / Remko Kool

Telstar - FC Dordrecht Reeks van 31 wedstrijden met tegendoelpunt:

Het is voor Telstar al bijna een jaar geleden dat de nul werd gehouden. Toevallig gebeurde dat tegen FC Dordrecht voor het laatst; vorig jaar op 19 november (2-0). Daarna speelden de Witte Leeuwen 31 wedstrijden waarin steeds minimaal één tegendoelpunt werd geïncasseerd. Jong Ajax kent een nog langere reeks; 39 wedstrijden met tegendoelpunt. Plet op dreef tegen Dordrecht:

Glynor Plet doet het goed tegen FC Dordrecht. In zeven wedstrijden scoorde de spits van Telstar vijf keer. Vorig seizoen maakte hij beide goals tegen de Dordrechtenaren. Toine van Huizen verloor nog nooit van Telstar:

Bij de bezoekers speelt een oude bekende voor Telstar. Toine van Huizen, die bijna 150 wedstrijden speelde voor de Velsenaren, speelt sinds dit seizoen bij FC Dordrecht. Hij speelde vijf keer eerder tegen Telstar en verloor nog nooit; vier keer gewonnen en een keer gelijk. Telstar-verdediger Özgür Aktas speelde afgelopen seizoen 34 duels voor de tegenstander van morgen. Reeks zonder overwinning begon in Dordrecht:

Mocht Telstar morgen niet van Dordrecht winnen, dan is de ploeg van Andries Jonker 16 wedstrijden zonder overwinning. Die reeks begon toevallig in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-0). De op één na langste reeks uit de clubhistorie telt ook 16 duels zonder drie punten. Dat gebeurde in 1990. Het record staat op 18 wedstrijden. De kans lijkt vrij goed dat Telstar geen nieuw clubrecord gaat neerzetten. Van de laatste zes thuiswedstrijden tegen FC Dordrecht werden er namelijk zes gewonnen. De afgelopen drie keer dat de Zuid-Hollanders in Velsen-Zuid speelden keerden ze zonder punten weer terug naar huis. Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Op 17 februari 2017 kwam VVV-Venlo voor het laatst naar Volendam - Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Volendam - VVV-Venlo Minimaal verschil:

Na zes competitiewedstrijden heeft VVV-Venlo één punt meer dan FC Volendam. De Limburgers wonnen drie keer en steeds gebeurde dat met één doelpunt verschil. De twee verloren duels waren ook met één goal verschil. Tegen NAC Breda eindigde het in 2-2. Bij de Volendammers eindigde nog geen duel met één doelpunt verschil dit seizoen. Verleden in Volendam en Venlo:

Er veel spelers die zowel bij FC Volendam als VVV-Venlo gespeeld hebben. De meeste recente zijn Melvin Platje, Sandro Calabro, Samir El Gaaouri en Achmed Ahahaoui. Ook Frank Berghuis, de vader van de Ajacied, speelden voor beide ploegen. Hans de Koning trainde allebei de clubs. Bij VVV werd hij dit jaar tijdens zijn eerste seizoen ontslagen. Sterk op 17 september:

In de afgelopen twintig jaar speelde FC Volendam drie keer op 17 september. Alle drie de keren werd er gewonnen. FC Eindhoven (6-2) en AGOVV (5-2) werden ruim verslagen. Tegen Sparta Rotterdam was het spannender (2-1). Laatste ontmoeting alweer tijdje terug:

Het is ruim 4,5 jaar geleden dat FC Volendam en VVV-Venlo tegen elkaar speelden. Toen eindigde het duel aan De Dijk in 0-1. Kees Kwakman en Jack Tuijp behoorden in dat seizoen bijvoorbeeld nog tot de selectie. Vaker gewonnen dan verloren:

De laatste overwinning op VVV-Venlo is van vijftien jaar geleden. In 2006 won FC Volendam met 1-0 door een doelpunt van Charles Dissels. Kanttekening daarbij is dat de wedstrijd sindsdien nog maar vier keer gespeeld werd. In totaal won Volendam thuis veertien keer van VVV. De bezoekers gingen zeven keer met drie punten naar huis. Zowel Telstar - FC Dordrecht als FC Volendam - VVV-Venlo kun je morgenavond live op de radio volgen bij NH Sport. De aftrap is om 20.00 uur en de uitzending begint om 19.00 uur.