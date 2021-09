Trainer Wim Jonk zoekt pluspunten na remise FC Volendam tegen Roda JC: "Tsja"

Hij moest er even goed over nadenken. Trainer Wim Jonk zag dat FC Volendam het vanavond bijzonder lastig had tegen Roda JC (2-2). Twee corners en de rode kaart van Daryl van Mieghem deden de Volendammers bijna de das om. Jonk: "Kijk het pluspunt is dat je dat ene punt eruit haalt."

Trainer Wim Jonk na de 2-2 tegen Roda JC - NH Sport/Edward Dekker

Jonk wisselde in de rust gelegenheids linksback Sjors Kramer voor John Hilton. "Ik vond dat onze linkerkant te weinig bracht. Sjors had het moeilijk met de snelheid van Limbombe, maar daar lag het niet alleen aan, hoor. De bal mag niet zo makkelijk van kant naar kant gaan." Rode kaart Van Mieghem Zowel Jonk als aanvoerder Damon Mirani noemde de rode kaart voor Van Mieghem 'niet handig'. Mirani: "Dat weet Daryl zelf ook. Ik denk dat het kwam, omdat hij een aantal tikken kreeg en uit frustratie een sliding maakte. Het is niet slim, maar hij heeft het uitgelegd en sorry tegen ons gezegd." Jonk: "Hij had moet beter weten."

Quote "Daryl heeft het uitgelegd en sorry tegen ons gezegd" FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani

De tien overgebleven spelers moesten behoorlijk diep gaan na het wegsturen van Van Mieghem in de 53e minuut. Jonk: "Het is de tweede wedstrijd in een aantal dagen, dus je weet dat bij een paar jongens de vermoeidheid gaat toeslaan." Toch vond Mirani dat er ondanks de ondertalsituatie méér in had gezeten voor FC Volendam. Tekst gaat verder onder de video.

Damon Mirani na de 2-2 tegen Roda JC - NH Sport/Edward Dekker

Vrijdag speelt FC Volendam opnieuw thuis. VVV-Venlo is dan de tegenstander Uiteraard is ook dat duel live op de radio te horen bij NH Sport.

