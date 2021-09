Tiental FC Volendam houdt een punt over aan thuisduel met Roda JC

De eerste echte kans voor FC Volendam was ook direct raak. Na een zwakke openingsfase profiteerde Robert Mühren van een verkeerde terugspeelbal van Roda-verdediger Richard Jensen. Met links rondde de Volendam-spits simpel af. Op dat moment was er al bijna een half uur gevoetbald aan De Dijk.

Niek Vossebelt kreeg tien minuten later de mogelijkheid om de gelijkmaker te maken. Hij werd met een mooi boogballetje alleen voor het doel gezet. Keeper Barry Lauwers won het duel met een uitstekende redding.

Rode kaart Van Mieghem

Voor de thuisploeg kon de tweede helft bijna niet slechter beginnen. Topscorer Van Mieghem kreeg zijn tweede gele kaart na een onhandige overtreding. Ondanks de man minder had rechtsback Denso Kasius de 2-0 op zijn schoen. Hij zette de aanval zelf op en kwam daarna een teenlengte te kort om de bal over Roda JC-doelman Rody de Boer heen te wippen.

Roda JC zette aan in de laatste twintig minuten. Dat leidde een kwartier voor tijd ook tot de gelijkmaker: 1-1. Een hoekschop van Xian Emmers ging er via het hoofd van Volendam-middenvelder ongelukkig in.

Van 2-1 naar 2-2

Kasius leek FC Volendam in de 85e minuut plots de winnende goal te maken. Hij stoomde op aan de rechterkant en schoot raak met een laag schot. Helaas toonde de ploeg uit Kerkrade veerkracht door een minuut later de 2-2 te maken. Stefano Marzo werd helemaal vrijgelaten bij een hoekschop. Hij schoot de bal vervolgens hard tegen de touwen.