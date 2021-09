Telstar-trainer Jonker: "Wij eindigen niet in onderste regionen"

Telstar staat na zes speelrondes onderaan in de eerste divisie. Trainer Andries Jonker blijft ondanks de tegenvallende resultaten rustig. "Wij eindigen niet in de onderste regionen", is Jonker duidelijk.

Van paniek is dus geen sprake in Velsen-Zuid. Als enige ploeg in de eerste divisie wist Telstar nog niet te winnen. Dus een overwinning zou een opsteker zijn voor de mannen van Jonker. Een andere slechte statistiek is dat Telstar al 31 wedstrijden op rij minimaal één tegendoelpunt moest incasseren. "Het is vervelend, maar wij weten hoe dat komt", reageert Jonker.