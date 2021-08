Hoofddorpers blij dat ontvoerde plaatsgenoot terug is

Hoofddorpers zijn opgelucht dat hun plaatsgenoot veilig thuis is. De 56-jarige man was dagenlang vermist, nadat hij was ontvoerd in Cruquius. Afgelopen nacht werd hij teruggevonden in Delft en ondertussen is hij thuis, terug in Hoofddorp. "Ik ben er dolblij om, ik vind het fantastisch", zegt een Hoofddorpse.

De Hoofddorper werd vorige week donderdagavond ontvoerd in Cruquius. Hij werd rond 18.00 uur door een aantal mensen uit een auto getrokken en meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus. Hoewel er kort daarna zes mensen werden aangehouden in Gouda vanwege de ontvoering, bleef de man nog spoorloos. "We zijn heel blij", vertelt een Hoofddorpse. Ze heeft de afgelopen dagen veel aan de ontvoering gedacht. "Hoe kan dit? Ineens zomaar een man weg." Een andere dorpsgenoot is ook heel blij. "Hij is onschuldig. Je weet natuurlijk niet wat eraan vooraf is gegaan. Ieder mens heeft het recht om vrij en blij te leven."

Quote "Het is iets vreemds natuurlijk en je verwacht zoiets niet in deze omgeving" Hoofddorper

Kort na de ontvoering maakte de politie bekend dat de ontvoerder waarschijnlijk de verkeerde man hadden ontvoerd. Niets wijst erop dat de 56-jarige Hoofddorper banden zou hebben met het criminele circuit. Normaal rustig Het was gedurende de zoektocht het gesprek van de dag in het dorp. "Het is iets vreemds natuurlijk en je verwacht zoiets niet in deze omgeving. Het is rustig, maar je ziet het, het kan overal gebeuren", vertelt een man. "Ik hoop dat het allemaal weer een beetje een ver-van-mijn-bedshow wordt." Een vrouw sluit zich daarbij aan. "Hoe bestaat het? Dat dat gewoon hier in Nederland ook gebeurt." Het waren roerige dagen, maar de Hoofddorpers zijn het over een ding eens. "Eind goed, al goed."