Moordenaar Nadine Beemsterboer niet langer onder toezicht tbs-kliniek: 'Gemengde gevoelens'

De tbs-behandeling van Gerold O., de man die Nadine Beemsterboer uit Hoorn in 2006 om het leven bracht, is voorwaardelijk beëindigd. Dat bepaalde Het Gerechtshof in Arnhem afgelopen week. Vijftien jaar na de moord leidt dat tot verschillende reacties bij de familie van Nadine.

Het is 2 december 2006 als Gerold O. de dan 20-jarige Nadine met 36 messteken om het leven brengt. Nadine leert hem kennen als ze 17 jaar is. Als ze na drie jaar een punt achter de relatie zet, heeft Gerold daar geen vrede mee. Hij blijft contact met haar zoeken en haalt Nadine over om nog één keer naar zijn huis in Amsterdam Slotervaart te komen, met fatale afloop.

O. wordt veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De laatste paar jaar was haar vader Jacques Beemsterboer altijd bij de zittingen in de rechtbank aanwezig. "In de vorige zitting is het Openbaar Ministerie nog in beroep gegaan tegen de beeïndiging, maar dat het nu toch stopt had ik wel verwacht", zegt Jacques "Mijn vrouw Wanda had liever een andere uitspraak gehad, maar onze dochter Jacqueline is juist blij met het besluit. Ik voel me daar gemengd over."

Eind 2019 werd al duidelijk dat het einde in zicht zou zijn. Zijn tbs werd toen nog verlengd. Omdat O. nog geen nieuwe relatie had gehad, wist de kliniek niet hoe hij met een nieuwe vriendin om zou gaan. Voor Nadine's zus Jacqueline kwam in dat najaar een keerpunt: zij besloot om de dader op te zoeken in de kliniek, het gesprek met hem aan te gaan en hem zelfs te vergeven.