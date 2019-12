Tbs moordenaar Nadine Beemsterboer is opnieuw met jaar verlengd

O. heeft op dit moment al ruim 5 jaar tbs achter de rug. Het OM eiste vandaag opnieuw verlening hiervan tegen Gerold O. In 2006 bracht hij de 20-jarige Nadine Beemsterboer uit Hoorn met 36 messteken om het leven.

Vorig jaar overheerste er nog opluchting over de verlenging van de tbs. Dit jaar is de uitspraak voor vader Jacques Beemsterboer naar verwachting. "Op dit moment heeft hij al dusdanig veel vrijheden. Dat zal mét of zonder de verlenging van tbs in de praktijk weinig verschil maken. Nu blijft de kliniek echter scherper toezicht houden."