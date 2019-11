OM eist verlenging tbs tegen moordenaar van Nadine Beemsterboer

Vorig jaar vreesden ouders Wanda en Jacques en zuster Jacqueline dat de moordenaar van Nadine vrij zou komen, maar nu wordt opnieuw door de officier van justitie verlenging geëist. Volgens de deskundige van de kliniek maakt O. positieve stappen, maar is de beslissing complex: "Het functioneren gaat zonder meer goed: Gerald O. is stabiel, betrouwbaar en open. Echter heeft hij nog geen nieuwe relatie gehad en dus kan er niet 'getoetst' worden hoe hij daarmee omgaat."

Relatie

O. is sinds ruim een half jaar met transmuraal verlof, wat betekent dat hij al buiten de kliniek woont en werkt. "Als ik in de toekomst een vriendin krijg, wat ik graag zou willen, dan wil ik ook in therapie. Maar ik kan een relatie niet zomaar afdwingen", aldus O.

Afgelopen zomer is de vader van Nadine, Jacques Beemsterboer, met O. in gesprek geweest. "Ik heb er voor moeten drammen; het heeft zo'n vijf jaar geduurd om hem te mogen spreken. Maar ik vond het fijn om contact te hebben, want als hij vrij komt en ik zou hem zomaar op straat tegenkomen dan zou ik me rot schrikken. En die schrik is voor mij nu weg".

Het zou Jacques niet verbazen als de rechter over twee weken beslist dat zijn tbs niet wordt verlengd, vertelt hij: