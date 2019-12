“Ik heb de moordenaar van mijn zusje oprecht vergeven, door anders in het leven te staan”

HOORN - Slechts drie jaar geleden wilde Jacqueline Huisman-Beemsterboer niets met de moordenaar van haar zus Nadine te maken hebben. Eind oktober van dit jaar kwam daar verandering in. Ze zocht hem op in de kliniek: “Ik wilde hem zeggen dat ik hem oprecht vergeven heb.”

“Drie jaar terug lag ik met buikpijn en slapeloze nachten in bed na te denken of de tbs van de dader verlengd zou worden”, vertelt Jacqueline aan NH Nieuws. Haar zus Nadine werd dertien jaar geleden door haar ex-vriend Gerold met 36 messteken om het leven gebracht. Gisteren deed de rechter uitspraak dat de tbs van Gerold O. opnieuw met een jaar verlengd wordt. Voor het eerst was ze dit jaar niet bij de zitting. Vorige zittingen was ze erbij, maar vond het jammer niets tegen hem te kunnen zeggen. Jacqueline: “Ik heb altijd graag in de rechtbank willen spreken, maar dat was niet mogelijk. Eigenlijk ben je als nabestaande geen partij en dat voelt onrechtmatig.” Vergeving Een paar maanden geleden besloot Jacqueline om Gerold op te zoeken in de Oostvaarderskliniek in Almere. Een belangrijke reden is de ontwikkeling die ze doormaakt op spiritueel gebied. Ze doet cursussen en volgt een opleiding tot therapeut. “Ik kan mensen goed doorgronden en zien of ze een masker op hebben. Ik wilde hem zeggen dat ik hem oprecht vergeef.”

Quote "In zijn ogen herkende ik ergens mijzelf, ik zie dat hij nu ook anders in het leven staat." JAcqueline Huisman-Beemsterboer

Voor Jacqueline is het vooral een persoonlijk proces geweest. Ze krijgt veelal liefdevolle reacties en houdt een blog bij waarin ze schrijft over vergeving. “Ik heb hard aan mezelf gewerkt en een ongebruikelijk pad bewandeld. Maar ik ben niet de enige. Ik heb diep respect voor de stappen die Gerold O. heeft genomen. In zijn ogen herkende ik mijzelf in die zin dat ik nu anders in het leven sta."

Jacqueline Huisman - Beemsterboer

Identiteit Aan het besluit om hem te vergeven, is veel vooraf gegaan. Jacqueline had het gevoel ‘het gat te moeten vullen’ toen Nadine overleed. Jacqueline: “Ik ging alles doen wat Nadine deed. Ik viel heel erg af, ging op streetdance en droeg zelfs haar kleding.” Al snel komt ze tot realisatie dat ze tegenover haar ouders niet twee dochters in één kon zijn. Een lange tijd sluit ze zich af voor haar gevoelens. Ze gaat extreem veel werken en sporten. Nu ze sinds een paar jaar haar leven over de andere boeg heeft gegooid, heeft ze rust. “Vorig jaar vroeg ik mij voor het eerst af waarom ik weer naar de rechtszaak zou gaan. Toen maakte me het oprecht niet meer uit of hij vrijkwam of niet.” Aan tafel bij Merel Westrik Vanavond doet Jacqueline haar verhaal in “Ladies Night”, de talkshow van Merel Westrik. “Ik kijk er erg naar uit om mijn verhaal te delen en anderen te inspireren. Mijn ouders zijn altijd bevriend geweest met die van Merel, daarom is het extra bijzonder vanavond aan tafel aan te schuiven.”