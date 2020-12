Nieuwste druk van boek over Nadine Beemsterboer bevat brief van haar moordenaar

HOORN - Exact veertien jaar geleden werd Nadine Beemsterboer door haar ex-vriend met 36 messteken om het leven gebracht. Haar moeder Wanda schreef het boek 'Mam, ik bel je zo terug' over de verschrikkelijke gebeurtenis. In de nieuwste druk van het boek heeft ze een brief van de moordernaar toegevoegd. Het verhaal van Nadine maakte zo veel indruk op minister Dekker (Rechtsbescherming) dat hij het boek nu zelfs gebruikt in gevangenissen om daders aan het denken te zetten.

In 2009 vroeg Gerold O., de moordenaar van Nadine, een gesprek aan met de ouders van Nadine, Wanda en Jacques om zijn spijt te betuigen. Dit wezen ze af, maar in een brief toonde hij alsnog zijn berouw.

Aan het einde van eerdere uitgaven van het boek wordt weliswaar over de brief geschreven, maar wordt niet duidelijk wat er precies instaat. In de nieuwe druk van het boek is de brief van O. wel toegevoegd. "We kregen zo veel vragen over wat er in die spijtbetuiging stond", vertelt Jacques aan NH Nieuws.

"Het boek is sinds 2010 op de markt, en omdat het nu al 2020 is, wilden we het herzien en de brief toevoegen. We geven openheid van zaken en hebben de moed opgevat om haar moordenaar aan het woord te laten", vertelt hij.

Onder de radar

Als het aan Wanda een Jacques ligt, blijft het niet bij de brief. Ze hebben aan O. gevraagd of hij zijn kant van het verhaal wil vertellen in het boek. Dat verzoek wees hij af, tot teleurstelling van het stel. "Hij wil onder de radar blijven en zijn leven in Amsterdam weer oppakken. Ergens snap ik het ook wel. Hij heeft natuurlijk ook een familie. En ik heb geleerd dat die ook de last dragen van zijn daad. Maar ik vind het jammer dat hij niet mee wil werken aan een stuk bewustwording."