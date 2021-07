Dylan Groenewegen sprint naar eerste zege sinds schorsing

Dylan Groenewegen heeft de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Wallonië. Het was voor de Amsterdammer zijn eerste overwinning sinds de lange schorsing die hij afgelopen jaar kreeg voor het veroorzaken van de zware valpartij van Fabio Jakobsen.

De 28-jarige Groenewegen bleef in de massasprint van het peloton Hugo Hofstetter uit Frankrijk en de Belg Gianni Vermeersch ruimschoots voor. De sprinter van Jumbo-Visma pakt dankzij zijn overwinning ook gelijk de leiderstrui in de meerdaagse Belgische rittenkoers.

Terug na lange schorsing

Groenewegen werd eind 2020 voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de zware valpartij van Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen. Groenewegen drukte tijdens de massasprint zijn landgenoot op hoge snelheid de dranghekken in. Jakobsen raakte daarbij zwaar geblesseerd en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven.

Begin mei van dit jaar liep de schorsing van Groenewegen ten einde en verscheen hij gelijk aan de start van de Giro d'Italia. In Italië en ook later in de Ronde van België, wist Groenewegen nog geen etappe te winnen. Met zijn etappezege in de Ronde van Wallonië heeft de sprinter nu zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken.

Bekijk hieronder de massasprint waarin Groenewegen zegeviert.