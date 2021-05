Julius van den Berg 43e bij debuut in Giro d'Italia, Groenewegen maakt rentree

Julius van den Berg is zaterdagmiddag bij de proloog in de Giro d'Italia 43e geworden. De wielrenner uit Purmerend maakt dit jaar zijn debuut in de Italiaanse rittenkoers. Amsterdammer Dylan Groenewegen maakte in Turijn na een veelbesproken schorsing zijn rentree in het peloton.

Van den Berg snelde in de proloog over 8,6 kilometer naar een tijd van 9 minuten en 26 seconden. De Nederlander van EF Education - Nippo was daarmee na Jos van Emden en David Dekker de derde snelste Nederlander van de dag.

Sprintkanon

Dylan Groenewegen eindigde als 152e met 1 minuut 13 achterstand op de uiteindelijke winnaar Filippo Ganna uit Italië. De Amsterdammer is naar Italië afgereisd om zich te gaan mengen in de massasprints. Morgen is de eerste kans op dagsucces voor de sprinter van Team Jumbo-Visma. De tweede etappe in de Giro d'Italia is namelijk een rit van 173 kilometer met een vlakke aankomst.