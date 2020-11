Lefevere naar de rechter: zaak Groenewegen krijgt nog een staartje

AMSTERDAM - De zaak Dylan Groenewegen/Fabio Jakobsen krijgt nog een staartje. Ondanks dat de straf van de Amsterdamse Groenewegen als gevolg van de valpartij met zijn collega-sprinter van Deceuninck-Quick Step al bekend is geworden, heeft Patrick Lefevere besloten om samen met verzekeraar Europ Assistance een klacht in te dienen bij het Poolse gerecht.

De zaak zal voornamelijk gaan over schadevergoedingen, melden diverse media. "Maar wanneer de zaak voorkomt weten we niet", vertelt Lefevere. "Zoals in de meeste juridische kwesties wordt dat wellicht iets van de langere termijn."

De Belgische krant Het Laatste Nieuws vroeg aan de teambaas of hij de straf van negen maanden voor Groenewegen juist vond. "Ik heb geen zin om er nog woorden aan vuil te maken", was zijn reactie daarop. "Niet omdat ik bang van voor de reacties, maar gewoon omdat het genoeg is geweest. We hebben als ploeg toch geen enkele invloed."

Jakobsen maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.