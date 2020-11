Wielrenner Dylan Groenewegen accepteert schorsing van negen maanden

Zijn team Jumbo-Visma is opgelucht dat er duidelijkheid is gekomen in de disciplinaire zaak tegen Groenewegen. "Het was een valpartij waarbij de ernst van de gevolgen niet was te overzien. We zijn opgelucht dat er nu perspectief en duidelijkheid is. Dat wensen we ook Fabio Jakobsen toe. De bemoedigende berichten over zijn herstel doen ons goed", aldus directeur Richard Plugge van Team Jumbo-Visma.

Spijt

De 27-jarige Groenewegen heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek en daarin nogmaals erkend spijt te hebben van het afwijken van zijn lijn tijdens de bewuste sprint. Ook benadrukte hij niet de intentie te hebben gehad mensen in gevaar te brengen of lichamelijk letsel toe te brengen.