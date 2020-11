Oud-sprinters over Groenewegen: "Je mag niet schorsen op basis van schade"

Blijlevens heeft in het afgelopen seizoen meerdere sprints gezien die ook voor een straf in aanmerking komen. "Sprinter Sam Bennett geeft in de Ronde van Spanje een kopstoot, maar dan valt er niemand. Hij wordt alleen gedeclasseerd", vertelt de ploegleider van CCC-Liv.

"Natuurlijk moet je straffen, dat voorop", zegt Van Poppel, die meerdere etappes won in alle drie de grote rondes. "Je kunt je afvragen of Groenewegen ook zo streng was gestraft als Jakobsen niet zo lelijk ten val was gekomen. Je mag als UCI (internationale wielerfederatie, red.) niet schorsen op basis van opgelopen schade, maar dat lijkt hier wel gebeurd te zijn."

"Jakobsen was niet zo gehavend geweest als het hekwerk in orde was"

"En in de sprint op het WK bij de wielrensters doet Elisa Longo Borghini bij Annemiek van Vleuten in principe net zoiets als Groenewegen." Toen was er geen valpartij en volgde er geen straf.

Verantwoordelijkheid UCI

"De UCI moet zorgen dat de omstandigheden veilig zijn. We zijn het er allemaal over eens dat de hekken in Polen rondom de sprint niet goed waren. Jakobsen was niet zo gehavend geweest als het hekwerk in orde was", aldus Van Poppel.

De wielerunie moet volgens Blijlevens ook vooraf duidelijk maken welke straf er op een overtreding staat.