Moord, inbraak, hennepteelt: lijst misdaden verdachte scootmobielmoord alsmaar langer

De lijst met verdenkingen van Jama A. wordt steeds langer. Eerst was hij alleen nog maar verdachte in de zaak van de scootmobielmoord in Nibbixwoud, maar nu wordt hij ook gelinkt aan een gewelddadige inbraak in hetzelfde dorp. De 87-jarige Joop, die vorig jaar oog in oog stond met de inbreker, is blij dat hij ook hiervoor wordt berecht: "Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben."

Op de plek van de scootmobielmoord wordt gezocht naar aanwijzingen - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Op de vraag hoe het nu met hem gaat, antwoordt Joop: "Matig... het lopen wordt wat moeilijker en ik word eerder moe. Dat zijn de consequenties van het ouder worden." Maar dat is niet het enige, door de inbraak van vorig jaar slaapt hij ook vaak slecht. "Ik probeer 's avonds een beetje ontspanning te vinden door televisie te kijken en een glaasje wijn te drinken. Soms slaap ik goed, maar vaak zie ik elk nachtelijk uur voorbij gaan." Hij denkt dan vaak terug aan het moment dat de inbreker naast hem stond te schreeuwen en riep: 'geld, geld, waar is dat geld?!' Joop: "Dat blijft toch hangen en slijt maar moeilijk."

Joop wordt regelmatig op de hoogte gehouden door een rechercheur van de politie, die belde hem ook om te vertellen dat er een verdachte was aangehouden. Maar in het dorp gingen de geruchten ook al dat Jama A. mogelijk verantwoordelijk hiervoor zou zijn, vertelt Joop. Waslijst met incidenten Het Openbaar Ministerie laat weten dat Jama A. gelinkt wordt aan de inbraak door een recente DNA-match. Maar dit is niet het enige wat hij op zijn kerfstok heeft. Hij wordt ook nog verdacht van hennepteelt en in het bezit zijn van 200 hennepplanten en 400 gram amfetamine. En ook daar houdt het niet bij op. Jama A. zou voor de scootmobielmoord al twee keer eerder in de fout zijn gegaan, meldde de Telegraaf eerder. Hij zat nog in zijn proeftijd in verband met een eerdere veroordeling van een beroving en zware mishandeling. Op de vraag of er nog meer verdenkingen bij komen, zegt het Openbaar Ministerie dat ze dat niet verwachten. De verdachte zit namelijk al sinds vorig jaar augustus vast zit, aldus een woordvoerder. Voorarrest verlengen Morgen moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen en krijgt hij te horen of hij langer vast blijft zitten tot de zaken waar hij nu voor wordt verdacht, inhoudelijk worden behandeld. Joop hoopt dat het recht uiteindelijk zegeviert: "Dit moet gewoon zwaar bestraft worden. Mensen van 87 jaar lastig vallen. Hij moet maar eens flink op de vingers worden getikt." Zelf zal Joop niet aanwezig zijn: "Dat is voor mij teveel..."