Zus mist vermoorde broer Dimitri nog elke dag: "Hij had net zijn leven op de rit"

HOORN - Het was haar jongere broertje, maar Dimitri voelde als haar eigen zoon. Nog elke dag mist zijn zus Dymphna hem. De 26-jarige Dimitri werd in de nacht van 8 augustus vorig jaar om het leven gebracht in Nibbixwoud. Hij is bewusteloos geslagen. Die morgen wordt zijn levenloze lichaam onder zijn scootmobiel in een sloot aangetroffen. Vanmiddag moet de verdachte, de 32-jarige Jama A., opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij ontkent bij de dood van zijn vriend betrokken te zijn. Dymphna kijkt gespannen uit naar de rechtszaak. "Ik heb het heel zwaar."

Dymphna Froussis

Dimitri groeit grotendeels op bij zijn grote zus Dymphna. "Mijn moeder kreeg hem op latere leeftijd en ik heb de zorg voor hem op mij genomen. Hij voelt als mijn kind", vertelt Dymphna aan de telefoon aan NH Nieuws. Op jonge leeftijd krijgt Dimitri een hersenbloeding, hij heeft een beperking aan zijn benen en rijdt in een scootmobiel. Als Dymphna terugkijkt op hoe haar broer was, dan ziet ze een lieve jongen voor zich met een goed hart, maar ook iemand die makkelijk te beïnvloeden was. "Als iemand dan tegen hem zei: doe dit of doe dat, dan deed hij dat ook zonder er bij na te denken." Een eigen leven opbouwen Rond zijn 21e gaat Dimitri uit huis. Hij komt in een zorgboerderij terecht en krijgt een andere bewindvoerder. In die periode gaat het volgens Dymphna niet goed met hem, en daarom neemt ze hem weer terug in huis. "Ik heb tegen hem gezegd: ik ga voor je zorgen, zodat je weer opnieuw een leven kan opbouwen." En dat gebeurt volgens zijn zus: hij krijgt een dagbesteding bij het callcenter van zijn neef, is bezig met autorijlessen en trouwt zelfs met zijn vakantieliefde. Afgelopen zomer krijgt hij ook een eigen huis. "Hij had net getekend in juli, we waren samen zijn huisje aan het opknappen. Hij was echt goed bezig." Dimitri aan het werk bij het bedrijf van zijn neef. Artikel gaat verder onder de foto.

Dymphna Froussis

Volgens Dymphna gaat Dimitri op de avond van zijn dood een drankje drinken met vrienden van vroeger, waaronder ook Jama A. "Hij ging eigenlijk niet meer zo vaak met ze om die laatste maanden." Wat er verder die avond precies is gebeurd en waarom Dimitri is neergeslagen, is voor Dymphna nog een vraagteken. "We weten niet wat de reden is van zijn dood." Een appje: 'Dimitri is dood' De dag na de bewuste avond wordt Dymphna constant gebeld door haar schoonzusje. "We bellen best vaak, maar ik was bezig met mijn dochter en dacht: 'ik bel je later wel terug'" Maar haar schoonzus bleef bellen, ook naar haar dochter en zoon. Daarom besloot Dymphna haar terug te bellen en zag toen eerst een appje van haar moeder: 'Dimitri is dood'. Dymphna wil het eerst niet geloven en rijdt naar haar moeder toe waar twee agenten klaar staan om hun op te vangen. "Ik stortte helemaal in. Ik was hysterisch aan het schreeuwen." Ter nagedachtenis aan Dimitri, is er een video gemaakt van zijn begrafenis. Het lied in de video is na de dood van Dimitri door een vriend herschreven. Het artikel gaat verder onder de video.

Video ter nagedachtenis aan Dimitri - Dymphna Froussis

Een paar maanden later heeft Dymphna het nog altijd heel zwaar. "Vlak na de dood waren we veel bezig met het politieonderzoek, maar dat is nu gesloten. Tussen de rechtszaken door is het heel stil. En als er weer een zitting nadert dan krijg ik het moeilijk. Ik tel de dagen echt af." Slachtofferverklaring Dymphna heeft tijdens een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, later dit jaar, de gelegenheid om een slachtofferverklaring voor te lezen. Alleen heeft ze die behoefte nu nog niet. "Wat moet ik zeggen tegen iemand waarbij alles het ene oor in gaat, en het andere oor weer uit? Het boeit hem niet, dus dan ga ik ook niks tegen hem zeggen." Vanmiddag zal Dymphna opnieuw bij de rechtszaak zijn. Tijdens deze zitting wordt besproken of Jama A. nog langer vast moet blijven zitten totdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. "Ik hoop dat hij uiteindelijk levenslang krijgt."