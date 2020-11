Verdachte van scootmobieldrama in Nibbixwoud ontkent betrokkenheid bij dood vriend

NIBBIXWOUD - De 32-jarige Jama A. uit Medemblik die er van verdacht wordt in de nacht van 8 augustus de 26-jarige Dimitri uit Hoorn om het leven te hebben gebracht, zegt onschuldig te zijn. Hij ontkent dat hij de jongen bewusteloos heeft geslagen om hem vervolgens in het water te slepen in een sloot in Nibbixwoud. "Hij was een vriend van mij. Ik heb het niet gedaan." A. wijst een andere jongen uit de vriendengroep als dader aan.

De 26-jarige Dimitri uit Hoorn werd levenloos in de sloot aangetroffen, onder zijn scootmobiel, waar hij afhankelijk van was. Jama A. was samen met Dimitri die avond in het centrum van Hoorn. Er zou een conflict in de vriendengroep zijn geweest met een andere man, waar de verdachte tussenbeiden zou zijn gekomen.

"Hij ging vechten met een andere jongen. Iedereen zegt dat ik ertussen kwam en hen uit elkaar heb gehaald. En dan zou ik hem later vermoord hebben. Ik vind het nergens op slaan", verklaart A. in de rechtbank in Haarlem waar hij zichtbaar boos werd en zijn stem verhief.

A. was die avond 'zwaar onder invloed', zei hij vanmorgen in de rechtbank. "Alleen alcohol. Niet van drugs. Vanaf einde van de middag rond zes of zeven uur zijn we gaan drinken tot twee uur 's nachts, dan kan je niet alles helder meer weten."

Doodsoorzaak

De advocaat van de verdachte sprak zijn verontwaardiging uit dat hij 'nog nooit een strafzaak heeft gezien waarin zo weinig aanwijzingen waren tegen de verdachte'. Dat het openbaar ministerie geen inzicht geeft in het rapport over de doodsoorzaak van het slachtoffer. "In feite betekent het dat ik de zaak niet goed kan beoordelen omdat het voor mij onduidelijk is wat er precies is gebeurd", stelt de advocaat.

Het slachtoffer en A. waren vrienden van elkaar en zagen elkaar vaak. A. verklaarde dat hij Dimitri voor het laatst bij de viskraam voor station Hoorn zou hebben gezien en ze daarna uit elkaar zijn gegaan.

Later in de nacht wordt Dimitri in zijn scootmobiel op de Sportlaan in Wognum gezien, ruziënd met een andere jongen. Een bewoner is naar buiten gegaan en sprak hen beiden aan. Hij verklaarde Dimitri te hebben gezien en herkende direct de jongen waar Dimitri eerder in centrum Hoorn ruzie mee kreeg.

De officier van justitie zegt in het kader van 'waarheidsvinding' het rapport over de doodsoorzaak nog niet kenbaar te kunnen maken, omdat de verdachte pas kort geleden een verklaring afgelegd heeft en er tijd nodig is zijn alibi uit te zoeken en te controleren. Wel staat vast dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Camerabeelden

Op camerabeelden uit Nibbixwoud is te zien dat de scootmobiel met daarop twee personen, richting de sloot bij Over de Leek rijdt, later komt er één man terug rennen. De verdachte woont tevens in Nibbixwoud en zou in de richting van zijn huis zijn gerend. Zijn joggingbroek en schoenen die hij die avond droeg, zijn onvindbaar volgens de officier van justitie.