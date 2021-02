Verdachte moord Dimitri nog zeker drie maanden vast

"Hij ging eigenlijk niet meer zo vaak met ze om die laatste maanden", vertelde de zus van Dimitri eerder aan NH Nieuws. Dymphna weet ook niet wat er die avond precies gebeurd is, waardoor Dimitri de dood moest vinden.

Dimitri werd in augustus levenloos in een sloot in Nibbixwoud, onder zijn scootmobiel, aangetroffen. De avond ervoor was hij nog samen met een stel vrienden, waaronder Jama, wezen stappen in Hoorn.

Zus mist vermoorde broer Dimitri nog elke dag: "Hij had net zijn leven op de rit"

Zus mist vermoorde broer Dimitri nog elke dag: "Hij had net zijn leven op de rit"

Ontkenning

Zelf was Dymphna gister ook aanwezig bij de rechtbank, ze hoopt dat Jama A. levenslang krijgt voor wat hij haar broer heeft aangedaan. Jama zelf ontkent nog altijd dat hij Dimitri die bewuste nacht, na de stapavond, heeft geslagen en hem vervolgens in het water heeft gesleept. Dymphna: "Als je onschuldig bent, werk je met alles mee, lijkt mij. Maar hij weigert alles."

A. zou voor het drama met Dimitri al twee keer eerder de fout in zijn gegaan, meldde de Telegraaf eerder. Hij zat nog in zijn proeftijd in verband met een eerdere veroordeling van een beroving en zware mishandeling.

Psychologisch onderzoek

Jama weigert tot nu toe mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Het Openbaar Ministerie diende daarom ook het verzoek in om hem te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek is afgewezen.

De volgende zitting is op 19 april, tot die tijd blijft de verdachte in ieder geval vast zitten.