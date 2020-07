87-jarige man slachtoffer van inbraak: "Begrijp niet dat de dader nog kan slapen"

NIBBIXWOUD - Het 87-jarige slachtoffer van een inbraak kan het nog steeds niet geloven wat hem is overkomen. Hij kwam oog in oog te staan met de inbreker die er vandoor ging met geld, en raakte daarbij ook nog eens gewond.

Het is rond half zes als hij wakker wordt van het glasgerinkel, zo vertellen zijn directe buren Margreet en Jan Knol die al veertig jaar naast hem wonen. "Zelf werd ik ook wakker, dacht dat ik iemand om hulp hoorde roepen", vertelt de buurvrouw. "Ik keek even naar buiten door het raam, maar zag niks, dus ging ik weer slapen.

Om z'n arm zit tape en daarnaast een enorme bloeduitstorting. Maar wat vooral overheerst is de schrik. "De angst zit er goed in. Ik begrijp gewoon niet dat iemand die zoiets doet nog kan slapen", wil hij alleen kwijt.

Maar er blijkt wel degelijk wat aan de hand te zijn. Als de bewoner in de kamer komt ziet hij de inbreker die gelijk dreigt met een koevoet, vertellen de buren. "De inbreker riep: 'Ik wil geld, ik wil geld.' Toen zei de buurman: 'het zit in m'n broekzak, dat kan je pakken.'" Vervolgens drukte de bewoner zijn alarmknop in waarmee de meldkamer werd gealarmeerd. "Toen vroeg de inbreker: 'Hoeveel tijd heb ik nog'. De buurman zei: Nog twee minuten'. Toen als een haas vertrok hij."

Aan arm meegesleurd

Met een onbekend bedrag gaat de inbreker er vandoor. Het slachtoffer raakt lichtgewond. "Hij werd bij z'n arm gepakt en meegesleurd. Hij zei dat hij gevallen was, en is even bij de huisarts geweest", leggen de buren uit.

Het ongeloof over de daad is groot. "Hoe haal je het in je hoofd. Gelukkig is hij ook wel nuchter. Hij zei: 'Als ik met m'n auto weg ben om een visje te halen voel ik me weer veilig'. Hij moest even het huis uit, wilde even niet thuis zitten."

Getuigen gezocht

De dader is nog steeds voortvluchtig. De bewoner omschrijft hem als een twintigjarige man van rond de 1,75 meter. Hij heeft een slank postuur en spreekt met een accent. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.