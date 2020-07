Tachtiger in Nibbixwoud gewond na inbraak

NIBBIXWOUD - Een 87-jarige man in Nibbixwoud is vanmorgen vroeg opgeschrokken door een agressieve inbreker. De dader had een steekvoorwerp bij zich en maakte geld buit. De bewoner raakte hierbij lichtgewond.

De bejaarde bewoner werd rond 5:30 wakker van geluiden in zijn huis en trof een onbekende man aan in zijn slaapkamer. De indringer schreeuwde dat hij geld wilde en hield een scherp voorwerp vast. Hij pakte de man bij zijn arm en sleurde hem de woonkamer in waarna de inbreker er met het geld vandoor ging.

De politie kwam na alarmering van de bewoner en vermoedt dat de man een raam heeft gebroken om de woning in te kunnen komen. Het is niet bekend welke richting de indringer op is gevlucht en de politie is dan ook op zoek naar aanwijzingen. De bewoner omschrijft de dader als een twintigjarige man van rond de 1,75 lang. Hij heeft een slank postuur en spreekt met een accent.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.