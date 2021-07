Ouders Tanja Groen in shock na aanslag op Peter R. de Vries

De moeder van Tanja, Corrie Groen, kan nauwelijks praten over de aanslag op Peter R. de Vries gisteravond. In een kort telefonisch gesprek geeft ze aan te geëmotioneerd te zijn om er uitgebreid over te spreken: "Het is verschrikkelijk, ik praat er liever niet over," zegt ze.

De ouders van Tanja hebben al jaren nauw contact met de misdaadverslaggever. Sinds de verdwijning van de toen 19-jarige studente zet De Vries zich al in om duidelijkheid te krijgen over haar lot.

Stichting De Gouden Tip

Twee weken geleden organiseerde Peter R. de Vries samen met de ouders van Tanja een persconferentie. Die bijeenkomst op 23 juni was op de dag dat Tanja Groen 46 jaar zou zijn geworden.

Peter R. de Vries en de ouders van Tanja Groen bij de persconferentie.