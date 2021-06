'Zaak-Tanja Groen kan worden opgelost met 1 miljoen euro aan tipgeld'

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries denkt dat de zaak rond de al bijna 28 jaar vermiste Tanja Groen uit Schagen kan worden opgelost met een extreem hoge beloning van 1 miljoen euro voor de gouden tip. Volgens hem kan dat mensen over de streep trekken om meer over de zaak te vertellen. De Vries hield vanmiddag samen met de ouders van Tanja een persconferentie in Naarden.

De studente Tanja Groen, die vandaag 46 jaar zou zijn geworden, verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 na een feestje in Maastricht. Ze was met de fiets op de terugweg naar haar kamer in het nabijgelegen Gronsveld toen ze verdween. Sindsdien is er geen spoor van haar teruggevonden.

Peter R. de Vries zei vandaag: "Het is vandaag de verjaardag van Tanja Groen die haar ouders al 27 jaar niet meer hebben kunnen vieren, omdat zij eind augustus 1993 spoorloos is verdwenen. Vandaag zou ze 46 jaar zijn geworden. Haar ouders zitten in tergende onzekerheid. Ze geloven dat ze niet meer leeft. Maar die ene promille vreet aan ze. Ze hebben recht op duidelijkheid. Ze komen op leeftijd. Grootste angst is nooit te weten wat er met hun kind is gebeurd."

Websites

Via de websites tanjagroen.nl en stichtingdegoudentip.nl werden in het leven geroepen om het nodige geld in te zamelen. Volgens De Vries is dit nog nooit gedaan in de wereld van de opsporing. 'Stichting de Gouden Tip' heeft als eerste doel om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen. Via crowdfunding moet er 1 miljoen euro komen voor de persoon die de tip geeft naar het lichaam van Tanja.

De Vries hoopt dat heel Nederland meedoet en dat mensen die kleine bedragen kunnen missen dat geven, maar ook bedrijven die meer geld kunnen missen. De stichting wil later ook in andere zaken beloningen gaan uitreiken. "Het is dus niet eenmalig", vertelt Peter R. de Vries. Naast de ouders van Tanja Groen was ook Bob Willemsen van de Limburgse politie aanwezig om duidelijk te maken dat er wordt samengewerkt.