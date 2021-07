Stichting De Gouden Tip bezorgd om De Vries, maar "werk van stichting gaat door"

"We zijn in shock en heel erg bezorgd", zegt Lex de Jager van Stichting De Gouden Tip op NH Radio in reactie op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Afgelopen maandag was hij nog met De Vries in Schagen om de inzamelingsactie voor de stichting een kick-off te geven.

Stichting De Gouden Tip zamelt geld in voor de gouden tip in de zaak rond de vermissing van Tanja Groen. Peter R. de Vries maakte op 23 juni op een persconferentie bekend dat hij 1 miljoen euro wilde inzamelen.

"Het is vandaag de verjaardag van Tanja Groen die haar ouders al 27 jaar niet meer hebben kunnen vieren, omdat zij eind augustus 1993 spoorloos is verdwenen. Vandaag zou ze 46 jaar zijn geworden", zei hij toen. Een geldinzameling is volgens De Vries nog nooit eerder gedaan binnen opsporingszaken.

Afgelopen maandag was de misdaadverslaggever samen met De Jager in Schagen. "Peter is daarna nog even op bezoek geweest bij ouders van Tanja", zegt De Jager. De ouders van Tanja hebben al jaren nauw contact met De Vries.

Pauze

"Het werk van de stichting gaat door", vertelt De Jager. "We willen er alles aan doen om het mysterie (van Tanja, red.) op te lossen. Maar we lassen even een pauze in. Even een radiostilte rondom het geld inzamelen."