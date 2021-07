Grapperhaus: "Aanslag op Peter R. de Vries beschadigt onze samenleving"

''Er is een buitengewoon journalist neergeschoten. Dit is een zwarte dag. Peter R. de Vries is een moedig en kritisch man'', zei Grapperhaus. Hij vertelde dat de politie alles op alles zet om de daders op te sporen. Er zijn inmiddels drie mensen aangehouden. ''Laten we nu vooral bij de man zijn die vecht voor zijn leven.''

Premier Rutte noemde De Vries een moedig journalist. ''Dit is een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtstaat en samenleving. De vrije journalistiek, waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste. En we zetten alles op alles om te zorgen dat het recht zijn beloop heeft.''