Peter R. de Vries ziet tips over vermissing Tanja Groen binnenstromen

De eerste tips over de vermissing van Tanja Groen komen binnen, zo laat Peter R. de Vries aan 1Limburg weten. Vorige week woensdag werd een inzamelingsactie voor Groen gestart, in de hoop de al jarenlang onbeantwoorde vragen over haar vermissing te kunnen beantwoorden en de zaak op te kunnen lossen.

Na het opzetten van de actie 'Stichting De Gouden Tip', gaat het hard met de tips. Dat komt onder meer omdat De Vries een miljoen euro inzamelt om als beloning voor de gouden tip te kunnen uitloven. Mensen zetten zich massaal in voor de vermiste Tanja Groen en denken mee in het oplossen van het al lang lopende proces.

"Ik heb inmiddels al een en ander met het onderzoeksteam gedeeld", laat Peter R. de Vries weten. Op dit moment is er nog geen tip binnengekomen, die de sleutel biedt tot de oplossing van de zaak. Wel zijn er volgens De Vries tips die het onderzoek helpen.

Behulpzame tips

Tips met mogelijke toegevoegde informatie over de verdwijning worden door de stichting doorgegeven aan de politie. Hierbij schat de Vries zelf in of hij zo'n tip doorspeelt. "Daarnaast is het voor mensen die liever niet met de politie praten of anoniem willen blijven ook prettig dat ze hun verhaal bij ons kunnen doen", vertelt hij.

De reacties laten volgens De Vries zien dat het gaat om een zaak die iedereen is bijgebleven. "Ik vind het wel mooi om te horen wat mensen zich na al die jaren nog kunnen herinneren. Met wie ze hebben gesproken, wat ze hebben gezien. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee", benadrukt hij.