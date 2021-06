'Tipgeldteller' voor zaak Tanja Groen na 24 uur al flink opgelopen

Donateurs hebben inmiddels 156.000 euro ingelegd om tot de gehoopte doorbraak in de zaak-Tanja Groen te komen. Tijdens een persconferentie over de zaak rond de al bijna 28 jaar vermiste Schagense stelde Peter R. de Vries gisteren dat een beloning van één miljoen euro een doorbraak zou kunnen forceren in de verdwijningszaak .

Gistermiddag vertelde Peter R. de Vries over de onzekerheid waar de ouders van Tanja Groen al jaren in zitten. "Het is vandaag de verjaardag van Tanja Groen die haar ouders al 27 jaar niet meer hebben kunnen vieren, omdat zij eind augustus 1993 spoorloos is verdwenen. Vandaag zou ze 46 jaar zijn geworden."

Een geldinzameling is volgens De Vries nog nooit eerder gedaan binnen opsporingszaken. Duidelijk is dat, nu de teller na 24 uur al zo hoog staat, meerdere mensen hopen op een antwoord en een einde aan dit lange traject. De 'Stichting de Gouden Tip' is niet eenmalig en is van plan om ook later in andere zaken beloningen uit te reiken, liet De Vries weten.

Volgens hem hebben de ouders recht om te weten wat er die avond met Tanja is gebeurd. De inzamelactie door 'Stichting de Gouden Tip' heeft als doel om de verdwijning van Groen op te lossen. Het gaat hierbij niet zomaar om een bedrag, maar om een bedrag van wel één miljoen euro voor de persoon die de tip geeft, dat mogelijk leidt naar het lichaam van de vermiste Tanja.

Spoorloos

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdween Groen na een feestje in Maastricht. Het verhaal gaat dat zij op dat moment, op de fiets, op de terugweg was naar haar kamer in Gronsveld, waar ze die nacht ook verdween. Vanaf die nacht loopt de Tanja-zaak en is er tot de dag van vandaag geen spoor van haar teruggevonden.

Of het bedrag van 1 miljoen euro te realiseren is, is één. Of het bedrag kan leiden tot een afsluitend vervolg op het langdurende verhaal van Tanja blijft de vraag.