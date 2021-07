Jaar na aangestoken brand is Singelgarage weer open, Michel betrapte de dader

Een jaar na de hevige brand is de ondergronds Singelgarage aan de rand van het Alkmaarse centrum weer toegankelijk: dit weekend zelfs gratis. Michel kan zich de bewuste vroege morgen van 1 juli 2020 nog heel goed herinneren. Hij ontdekte de aangestoken brand en zag de dader verward naar buiten lopen. "Of het nu veilig is moet ik nog zien", zegt hij.

Michel ontdekte de brand en ging als eerste naar binnen - NH Nieuws

Gisteravond werd de garage, goed voor vierhonderd plekken, geopend door de kersverse burgemeester van Alkmaar Anja Schouten. Medewerkers van de gemeente kregen een rondleiding, maar belangrijker: je kan je auto weer parkeren. Het is een jaar geleden dat een dakloze en psychotische man de brand stichtte in de ondergrondse garage. Het had als gevolg dat tientallen mensen die hun auto daar geparkeerd hadden in onzekerheid zaten: hoe erg is de schade aan mijn auto?

Daarnaast had de brandweer urenlang grote moeite met het blussen. Omdat er een elektrisch voertuig in brand stond, werd het tot wel duizend graden Celsius in het toch al zo donkere, slecht bereikbare gebouw. "Je zag geen hand voor ogen", zei een brandweerman destijds tegen NH Nieuws. Er kwamen blusrobots aan te pas en om de afgebrande elektrische voertuigen te koelen moesten er ook koelbaden komen. Daarna is er maandenlang gewerkt aan het herstel van de garage, die belangrijk is voor de parkeergelegenheid rondom het centrum. Verbeterd "Er zijn onwijs veel dingen verbeterd, zoals een zebrapad, verlichting, extra camera's en een nieuw rookwarmteafvoersysteem", zegt Patrick Langedijk, projectleider van het herstel van de Singelgarage. Ook vroeg NH Nieuws of de garage nu nog steeds voor iedereen toegankelijk is, ook wie er geen auto geparkeerd heeft:

De projectleider herstel Singelgarage vertelt over wat er allemaal is verbeterd - NH Nieuws

Het hele weekend kan je dus gratis parkeren in de garage. Nog niet alle plekken zijn beschikbaar, maar dat moet over een week goed komen. "Dit is voor een stad als Alkmaar ontzettend positief; voor de inwoners, ondernemers, de mensen die in het ziekenhuis werken, maar ook voor het toerisme."