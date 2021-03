Gedupeerden Singelgaragebrand kunnen van kale brandstichter niet plukken

ALKMAAR - De tientallen mensen die aangifte deden vanwege hun beschadigde of verwoeste auto bij de Singelgaragebrand hebben weinig kans dat ze een schadevergoeding van de dader ontvangen. Brandstichter Adrianus K., die vandaag een celstraf tegen zich hoorde eisen , is berooid en dakloos. Hij bekende schuld op alle aantijgingen. NH Nieuws sprak zijn advocaat en de persofficier. "Hij heeft hulp nodig."

De 51-jarige K. is vanwege zijn psychoses de afgelopen jaren meermaals opgenomen geweest in instellingen, maar lang bleef hij er nooit: hij misdroeg zich of liep weg. Soms verbleef hij in de nachtopvang voor daklozen, maar in de nacht van 1 juli besluit de Alkmaarder, vader van een zoon, te overnachten in de Singelgarage.

Onder invloed van medicatie, drank en drugs (basen: cocaïne verwarmd in aluminiumfolie) hurkt K. die ochtend bij één van de auto's op de tweede verdieping. Hij steekt wat aan en loopt weg. "Ik kan me niet alles meer herinneren", verklaarde de verdachte vandaag over dat moment in de rechtszaal.

In de buurt aangehouden

De brandweer wordt ingeseind, rukt groots uit en is uiteindelijk nog dagen bezig met blussen, zelfs met speciale blusrobots. Een van de auto's die vlam vatte was namelijk elektrisch en daar komt ontzettende veel hitte en rook vanaf, wat in de verouderde garage nauwelijks een uitweg had. "Je zag geen hand voor ogen", verklaarde een brandweerman destijds tegen NH Nieuws.

Ondertussen bekijkt de technische dienst de beelden van de beveiligingscamera's in de ondergrondse garage. Het signalement is onmiskenbaar: een wit hoedje, fel oranje schoenen en een donkere rugtas. Een paar uur later wordt K. aangehouden op de Paardenmarkt. Hij is compleet in de war, maar bekent.