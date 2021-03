Dakloze brandstichter Singelgarage moet naar kliniek en ruim een ton schade betalen

ALKMAAR - De 51-jarige Adrianus K. moet opgenomen worden in een kliniek. De dakloze man stichtte op 1 juli brand in de Singelgarage. Daarbij raakte twee auto's total loss en liep de parkeergarage fikse schade op, die hij moet betalen. De door psychoses (deels) ontoerekeningsvatbare Alkmaarder heeft zijn celstraf van 272 dagen die hij vandaag te horen kreeg, inmiddels bijna uitgezeten. Aansluitend wordt hij naar een forensisch psychiatrisch kliniek overgebracht.

De Alkmaarse rechtbank bepaalde vanmiddag Adrianus K. tot een celstraf van 550, waarvan de helft voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.

In de vroege morgen van 1 juli heeft K., verward door psychoses en onder invloed van harddrugs en drank, in ieder geval één auto in brand gestoken: hij is op camerabeelden herkend en ook door een getuige gezien. Zelf kan hij zich 'flarden' van die dag herinneren: "ik werd gestuurd door mijn hoofd", zei hij tijdens de zitting.

De straf en maatregel die hij opgelegd krijgt is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. "Er hadden doden kunnen vallen en de schade bedraagt zes miljoen euro", zei de officier van justitie eerder.

De Alkmaarder zal op 1 april 'vrijkomen', maar wordt aansluitend opgenomen in een kliniek en behandeld voor zijn psychoses en verslavingen. Maar ook zal hij de schade die hij veroorzaakt heeft aan meerdere auto's en de garage moeten vergoeden.

Schadeclaims

Tien gedupeerden van de brand, onder meer de gemeente Alkmaar, hebben aangifte gedaan tegen K. Naast brand-, rook- en roetschade, bekraste hij een aantal auto's. Hij moet hen 104.300 euro betalen, vindt de rechtbank. Ondanks dat hij schuld bekend heeft, lijken zij naar een schadevergoeding te kunnen fluiten, omdat de man berooid is.

Maar volgens persrechter Gerda van Dijk kunnen in ieder geval de particuliere gedupeerde aanspraak maken op het schadefonds: