Brandstichter Singelgarage leed aan psychoses, gebruikte drank en drugs

ALKMAAR - De verdachte van de brand in de Singelgarage was dakloos en leed aan psychoses. Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat Adrianus K. (deels) ontoerekeningsvatbaar is, maar eist ook een celstraf van 550 dagen. "Er hadden doden kunnen vallen en de schade bedraagt zes miljoen euro", aldus de officier van justitie. De Alkmaarder verklaart zich 'flarden' van die dag te herinneren: hij werd, onder invloed van drank en drugs, gestuurd door zijn hoofd.

Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak in Alkmaar. In de vroege morgen van 1 juli heeft Adrianus K. onder invloed van verwarmde cocaïne in ieder geval één auto in brand gestoken: hij is op camerabeelden herkend en ook door een getuige gezien.

K. werd diezelfde dag aangehouden op de Paardenmarkt. "Ik was toen flink in de war", zei K. daarover tijdens de zitting. Dit constateerden de politieagenten ook. In de weken daarvoor hoorde hij stemmen in zijn hoofd. Hij dronk en nam soms ook heroïne en cocaïne.

Strafeis

De officier van Justitie vindt op basis van zorgrapporten dat K. in ieder geval deels ontoerekeningsvatbaar is. Daarom eiste zij een celstraf van 550 dagen waarvan de helft voorwaardelijk.

Omdat de verdachte de afgelopen maanden al in detentie zat, zal hij op 1 april vrijkomen. Hij moet daarna wel opgenomen worden en behandeld voor zijn psychoses. Ook eiste het OM een schadevergoeding van 100.000 euro.

De advocaat van de verdachte pleitte om dit laatste (voorlopig) te laten vallen, omdat na de brand bleek dat het rookwarmteafvoersysteem ontbrak in de ondergrondse garage. "Als de gemeente de garage goed had gebouwd, was de schade minder geweest", aldus zijn raadsman Remco Kiewitt.

De uitspraak is op 18 maart. Later meer.