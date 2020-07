Alkmaar VIDEO: zwartgeblakerde Singelgarage, meeste auto's zonder grote schade

ALKMAAR - Een sterke brandlucht, roetzwart en duidelijke scheuren in het plafond. De schade aan de Alkmaarse Singelparkeergarage is flink. Op twee plekken is parkeerdek -2 gestut, want er heeft op twee plaatsen brand gewoed. De garage is sinds vandaag helemaal leeg. De schade aan de 160 voertuigen lijkt vooral beperkt tot de twee auto's die volledig uitbrandden. Een aantal gedupeerden spreekt van "geluk", nu schadebedrijven hun auto's onderzocht heeft.

Verdieping -2 waar de twee auto's in brand hebben gestaan is roetzwart, en heeft meer weg van een spookhuis dan een garage. Het ruikt er nog flink naar brand, en in het neergeslagen roet op de vloer zijn overal banden- en voetsporen te zien. Hemelsbreed zo'n vijftig meter uit elkaar hebben de twee auto's gebrand. Beide plekken zijn gestut. In het plafond zijn duidelijke scheuren te zien. Die betonnen platen, in totaal negen stuks, moeten vervangen worden. De constructie van de garage is nog intact.

Scheuren plafond Singelgarage Alkmaar - NH Nieuws

Volgens de gemeente Alkmaar gaat het nog maanden duren voordat de Singelgarage weer bruikbaar is. Zo snel als mogelijk wordt er een plan gemaakt hoe de schade hersteld gaat worden. Dat het vuur in de garage door brandstichting is veroorzaakt, lijkt vrijwel zeker. De twee auto's stonden afzonderlijk van elkaar in brand. De 51-jarige Alkmaarder die mogelijk betrokken is bij de brand zit nog altijd in vast.

Quote "Schrok erg van roet op auto, maar schade viel reuze mee" joop renkema - auto stond op 'min 2'

De laatste auto's zijn vandaag uit de garage weggehaald. Het ging om twee auto's die nog geparkeerd stonden op -1. Beiden lijken net als de andere 98 auto's die op die verdieping stonden, onbeschadigd. Ook de meeste van de zestig geparkeerde auto's op -2 lijken er met minimale schade vanaf te komen. "Ik heb m'n auto weer terug", vertelt een opgetogen Mario Westerhuis. NH Nieuws sprak met hem en andere autobezitters toen de voertuigen van 'min 2' gesleept werden. Mario: "Ik rij weer rond met 'm. Hij is van buiten en van binnen gereinigd, de remmen zijn schoongemaakt en met een ionisator hebben ze de brandlucht eruit gekregen." Ook Suzanne Breed kan opgelucht adem halen.

Parkeerdek -2 en -1 - NH Nieuws

"Het is een wonder. Alleen de filters hoefden vervangen. Ik was echt verbaasd toen de garage me belde. Ik geloofde het eerst niet." Haar autootje staat nog bij de garage. "Wat een geluk hebben we gehad. Mijn buurmeisje ook. Voor haar auto geldt het zelfde als voor de mijne." Joop Renkema had zijn exclusieve Abarth-cabrio in de Singelgarage staan. "De eerste berichten over de schade waren best dramatisch, ik vreesde het ergste, maar de video's die ik zag vanuit de garage gaven steeds meer hoop. Hoop die terecht bleek." "Ik schrok erg van het roet op de auto, maar de linnenkap bijvoorbeeld was nog heel. Het viel allemaal reuze mee. Hij staat nog bij de garage, maar ik verwacht hem een dezer dagen terug. Het is bizar wat er gebeurd is, maar gelukkig wel met een happy end."

Laatste auto die Singelgarage verlaat - NH Nieuws