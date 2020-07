Deel Singelgarage onherstelbaar doorgebrand, nog geen startdatum voor werkzaamheden

ALKMAAR - De brand in de Singelgarage heeft geen schade veroorzaakt aan de hoofddraagconstructie. Dat is te lezen in een raadsmemo van de gemeente Alkmaar. Bij delen van de vloer tussen niveaus -1 en -2 is wel schade vasgesteld. Negen kanaalplaatvloeren, ook wel vloerplaten genoemd, zijn doorgebrand en moeten worden vervangen.